100 Polonya zlotisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → GYD çevirin

1,000zł PLN = 50,93GY$ GYD

13:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 PLN → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek52,814954,9594
Düşük50,746050,7460
Ortalama51,825253,2301
Değişim-3.54%-6.38%
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1 PLN → GYD istatistikleri

PLN → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,8149, en düşük 50,7460 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,8252 oldu. PLN → GYD kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.

PLN → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,9594, en düşük 50,7460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 53,2301 oldu. PLN → GYD kurundaki değişiklik -6.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4270,8871.395,1811,09723,971
1 EUR1,05510,83689,10,9361.472,411,71125,298
1 GBP1,2631,1961106,5931,121.761,4814,00930,264
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5250,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Guyana Doları
1 PLN50,93040 GYD
5 PLN254,65200 GYD
10 PLN509,30400 GYD
20 PLN1.018,60800 GYD
50 PLN2.546,52000 GYD
100 PLN5.093,04000 GYD
250 PLN12.732,60000 GYD
500 PLN25.465,20000 GYD
1000 PLN50.930,40000 GYD
2000 PLN101.860,80000 GYD
5000 PLN254.652,00000 GYD
10000 PLN509.304,00000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Polonya Zlotisi
1 GYD0,01963 PLN
5 GYD0,09817 PLN
10 GYD0,19635 PLN
20 GYD0,39269 PLN
50 GYD0,98173 PLN
100 GYD1,96346 PLN
250 GYD4,90865 PLN
500 GYD9,81730 PLN
1000 GYD19,63460 PLN
2000 GYD39,26920 PLN
5000 GYD98,17300 PLN
10000 GYD196,34600 PLN