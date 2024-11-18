10 Polonya zlotisinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile PLN → GTQ çevirin

1,000zł PLN = 1,886Q GTQ

13:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 PLN → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,95212,0323
Düşük1,87941,8794
Ortalama1,91621,9700
Değişim-3.37%-6.40%
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1 PLN → GTQ istatistikleri

PLN → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9521, en düşük 1,8794 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9162 oldu. PLN → GTQ kurundaki değişiklik -3.37 değerindeydi.

PLN → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0323, en düşük 1,8794 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9700 oldu. PLN → GTQ kurundaki değişiklik -6.40 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4220,8871.395,0611,09523,971
1 EUR1,05610,83689,1080,9361.472,4911,71125,302
1 GBP1,2631,1961106,6041,121.761,6114,0130,269
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5250,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Guatemala Quetzalı
1 PLN1,88599 GTQ
5 PLN9,42995 GTQ
10 PLN18,85990 GTQ
20 PLN37,71980 GTQ
50 PLN94,29950 GTQ
100 PLN188,59900 GTQ
250 PLN471,49750 GTQ
500 PLN942,99500 GTQ
1000 PLN1.885,99000 GTQ
2000 PLN3.771,98000 GTQ
5000 PLN9.429,95000 GTQ
10000 PLN18.859,90000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Polonya Zlotisi
1 GTQ0,53023 PLN
5 GTQ2,65112 PLN
10 GTQ5,30225 PLN
20 GTQ10,60450 PLN
50 GTQ26,51125 PLN
100 GTQ53,02250 PLN
250 GTQ132,55625 PLN
500 GTQ265,11250 PLN
1000 GTQ530,22500 PLN
2000 GTQ1.060,45000 PLN
5000 GTQ2.651,12500 PLN
10000 GTQ5.302,25000 PLN