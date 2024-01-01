10 bin Polonya zlotisinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile PLN → GMD çevirin

1,000zł PLN = 17,14D GMD

13:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 PLN → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek17,765618,3800
Düşük16,977416,9774
Ortalama17,430617,8012
Değişim-3.42%-5.68%
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1 PLN → GMD istatistikleri

PLN → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 17,7656, en düşük 16,9774 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 17,4306 oldu. PLN → GMD kurundaki değişiklik -3.42 değerindeydi.

PLN → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,3800, en düşük 16,9774 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 17,8012 oldu. PLN → GMD kurundaki değişiklik -5.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4180,8871.395,2611,0923,964
1 EUR1,05610,83689,1330,9361.473,1911,70925,301
1 GBP1,2631,1961106,6161,121.762,1414,00730,266
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5280,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Gambiya Dalaşı
1 PLN17,13760 GMD
5 PLN85,68800 GMD
10 PLN171,37600 GMD
20 PLN342,75200 GMD
50 PLN856,88000 GMD
100 PLN1.713,76000 GMD
250 PLN4.284,40000 GMD
500 PLN8.568,80000 GMD
1000 PLN17.137,60000 GMD
2000 PLN34.275,20000 GMD
5000 PLN85.688,00000 GMD
10000 PLN171.376,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Polonya Zlotisi
1 GMD0,05835 PLN
5 GMD0,29176 PLN
10 GMD0,58351 PLN
20 GMD1,16702 PLN
50 GMD2,91756 PLN
100 GMD5,83512 PLN
250 GMD14,58780 PLN
500 GMD29,17560 PLN
1000 GMD58,35120 PLN
2000 GMD116,70240 PLN
5000 GMD291,75600 PLN
10000 GMD583,51200 PLN