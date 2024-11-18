10 bin Polonya zlotisinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile PLN → COP çevirin

1,000zł PLN = 1.074$ COP

13:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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COP
1 PLN → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.108,83001.108,8300
Düşük1.063,91001.043,5700
Ortalama1.084,84701.079,6179
Değişim-0.29%3.08%
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1 PLN → COP istatistikleri

PLN → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.108,8300, en düşük 1.063,9100 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.084,8470 oldu. PLN → COP kurundaki değişiklik -0.29 değerindeydi.

PLN → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.108,8300, en düşük 1.043,5700 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.079,6179 oldu. PLN → COP kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4220,8871.397,3711,10523,963
1 EUR1,05510,83689,0780,9361.474,4311,71725,284
1 GBP1,2631,1971106,6121,1211.764,6714,02330,26
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5520,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kolombiya Pesosu
1 PLN1.074,07000 COP
5 PLN5.370,35000 COP
10 PLN10.740,70000 COP
20 PLN21.481,40000 COP
50 PLN53.703,50000 COP
100 PLN107.407,00000 COP
250 PLN268.517,50000 COP
500 PLN537.035,00000 COP
1000 PLN1.074.070,00000 COP
2000 PLN2.148.140,00000 COP
5000 PLN5.370.350,00000 COP
10000 PLN10.740.700,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Polonya Zlotisi
1 COP0,00093 PLN
5 COP0,00466 PLN
10 COP0,00931 PLN
20 COP0,01862 PLN
50 COP0,04655 PLN
100 COP0,09310 PLN
250 COP0,23276 PLN
500 COP0,46552 PLN
1000 COP0,93104 PLN
2000 COP1,86207 PLN
5000 COP4,65518 PLN
10000 COP9,31036 PLN