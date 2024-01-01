bin Polonya zlotisinden Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile PLN → BWP çevirin

1,000zł PLN = 3,322P BWP

12:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 PLN → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,35503,5064
Düşük3,29153,2915
Ortalama3,31963,3852
Değişim-0.92%-4.13%
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1 PLN → BWP istatistikleri

PLN → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,3550, en düşük 3,2915 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,3196 oldu. PLN → BWP kurundaki değişiklik -0.92 değerindeydi.

PLN → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5064, en düşük 3,2915 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,3852 oldu. PLN → BWP kurundaki değişiklik -4.13 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4360,8881.398,0511,1123,968
1 EUR1,05410,83589,0340,9361.474,1711,71525,273
1 GBP1,2621,1971106,581,1211.764,6914,02430,253
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5580,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Botsvana Pulası
1 PLN3,32162 BWP
5 PLN16,60810 BWP
10 PLN33,21620 BWP
20 PLN66,43240 BWP
50 PLN166,08100 BWP
100 PLN332,16200 BWP
250 PLN830,40500 BWP
500 PLN1.660,81000 BWP
1000 PLN3.321,62000 BWP
2000 PLN6.643,24000 BWP
5000 PLN16.608,10000 BWP
10000 PLN33.216,20000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Polonya Zlotisi
1 BWP0,30106 PLN
5 BWP1,50529 PLN
10 BWP3,01058 PLN
20 BWP6,02116 PLN
50 BWP15,05290 PLN
100 BWP30,10580 PLN
250 BWP75,26450 PLN
500 BWP150,52900 PLN
1000 BWP301,05800 PLN
2000 BWP602,11600 PLN
5000 BWP1.505,29000 PLN
10000 BWP3.010,58000 PLN