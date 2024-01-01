10 bin Polonya zlotisinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → BHD çevirin

1,000zł PLN = 0,09188.د.ب BHD

12:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → BHD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BHD
1 PLN → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09520,0991
Düşük0,09170,0917
Ortalama0,09350,0961
Değişim-3.46%-6.31%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → BHD istatistikleri

PLN → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0952, en düşük 0,0917 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0935 oldu. PLN → BHD kurundaki değişiklik -3.46 değerindeydi.

PLN → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0991, en düşük 0,0917 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0961 oldu. PLN → BHD kurundaki değişiklik -6.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BHD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9490,79284,4190,8881.396,9511,11223,975
1 EUR1,05410,83588,9940,9361.472,6611,71425,275
1 GBP1,2621,1971106,5611,1211.763,3714,02730,263
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5480,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Bahreyn Dinarı
1 PLN0,09188 BHD
5 PLN0,45940 BHD
10 PLN0,91880 BHD
20 PLN1,83760 BHD
50 PLN4,59400 BHD
100 PLN9,18800 BHD
250 PLN22,97000 BHD
500 PLN45,94000 BHD
1000 PLN91,88000 BHD
2000 PLN183,76000 BHD
5000 PLN459,40000 BHD
10000 PLN918,80000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Polonya Zlotisi
1 BHD10,88380 PLN
5 BHD54,41900 PLN
10 BHD108,83800 PLN
20 BHD217,67600 PLN
50 BHD544,19000 PLN
100 BHD1.088,38000 PLN
250 BHD2.720,95000 PLN
500 BHD5.441,90000 PLN
1000 BHD10.883,80000 PLN
2000 BHD21.767,60000 PLN
5000 BHD54.419,00000 PLN
10000 BHD108.838,00000 PLN