100 Pakistan rupisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile PKR → ZAR çevirin

1,000₨ PKR = 0,06513R ZAR

12:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 PKR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06580,0658
Düşük0,06230,0615
Ortalama0,06380,0634
Değişim2.89%1.96%
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1 PKR → ZAR istatistikleri

PKR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0623 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0638 oldu. PKR → ZAR kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

PKR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0634 oldu. PKR → ZAR kurundaki değişiklik 1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4110,7923,6731,4093,75434,533
1 EUR1,054188,940,8353,871,4853,95536,386
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,53914,6361,7794,73843,586

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Güney Afrika Randı
1 PKR0,06513 ZAR
5 PKR0,32566 ZAR
10 PKR0,65133 ZAR
20 PKR1,30266 ZAR
50 PKR3,25665 ZAR
100 PKR6,51329 ZAR
250 PKR16,28322 ZAR
500 PKR32,56645 ZAR
1000 PKR65,13290 ZAR
2000 PKR130,26580 ZAR
5000 PKR325,66450 ZAR
10000 PKR651,32900 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Pakistan Rupisi
1 ZAR15,35320 PKR
5 ZAR76,76600 PKR
10 ZAR153,53200 PKR
20 ZAR307,06400 PKR
50 ZAR767,66000 PKR
100 ZAR1.535,32000 PKR
250 ZAR3.838,30000 PKR
500 ZAR7.676,60000 PKR
1000 ZAR15.353,20000 PKR
2000 ZAR30.706,40000 PKR
5000 ZAR76.766,00000 PKR
10000 ZAR153.532,00000 PKR