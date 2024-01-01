10 bin Pakistan rupisinden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile PKR → VUV çevirin

1,000₨ PKR = 0,4422VT VUV

12:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → VUV çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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VUV
1 PKR → VUVSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,44220,4422
Düşük0,43140,4240
Ortalama0,43590,4305
Değişim2.50%3.08%
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1 PKR → VUV istatistikleri

PKR → VUV kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4422, en düşük 0,4314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4359 oldu. PKR → VUV kurundaki değişiklik 2.50 değerindeydi.

PKR → VUV kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4422, en düşük 0,4240 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4305 oldu. PKR → VUV kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - VUV tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4160,7923,6731,4093,75434,529
1 EUR1,054188,9450,8353,871,4853,95636,382
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,53714,6351,7784,73843,578

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Vanuatu Vatusu
1 PKR0,44217 VUV
5 PKR2,21083 VUV
10 PKR4,42166 VUV
20 PKR8,84332 VUV
50 PKR22,10830 VUV
100 PKR44,21660 VUV
250 PKR110,54150 VUV
500 PKR221,08300 VUV
1000 PKR442,16600 VUV
2000 PKR884,33200 VUV
5000 PKR2.210,83000 VUV
10000 PKR4.421,66000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Pakistan Rupisi
1 VUV2,26159 PKR
5 VUV11,30795 PKR
10 VUV22,61590 PKR
20 VUV45,23180 PKR
50 VUV113,07950 PKR
100 VUV226,15900 PKR
250 VUV565,39750 PKR
500 VUV1.130,79500 PKR
1000 VUV2.261,59000 PKR
2000 VUV4.523,18000 PKR
5000 VUV11.307,95000 PKR
10000 VUV22.615,90000 PKR