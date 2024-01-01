100 Pakistan rupisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile PKR → UGX çevirin

1,000₨ PKR = 13,21Ush UGX

12:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UGX
1 PKR → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,236213,3743
Düşük13,134713,1347
Ortalama13,185613,2510
Değişim0.11%-1.12%
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1 PKR → UGX istatistikleri

PKR → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,2362, en düşük 13,1347 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,1856 oldu. PKR → UGX kurundaki değişiklik 0.11 değerindeydi.

PKR → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3743, en düşük 13,1347 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,2510 oldu. PKR → UGX kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,410,7923,6731,413,75434,529
1 EUR1,054188,9770,8353,8721,4863,95736,397
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53814,6361,7794,73843,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Uganda Şilini
1 PKR13,20740 UGX
5 PKR66,03700 UGX
10 PKR132,07400 UGX
20 PKR264,14800 UGX
50 PKR660,37000 UGX
100 PKR1.320,74000 UGX
250 PKR3.301,85000 UGX
500 PKR6.603,70000 UGX
1000 PKR13.207,40000 UGX
2000 PKR26.414,80000 UGX
5000 PKR66.037,00000 UGX
10000 PKR132.074,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Pakistan Rupisi
1 UGX0,07572 PKR
5 UGX0,37858 PKR
10 UGX0,75715 PKR
20 UGX1,51430 PKR
50 UGX3,78575 PKR
100 UGX7,57151 PKR
250 UGX18,92877 PKR
500 UGX37,85755 PKR
1000 UGX75,71510 PKR
2000 UGX151,43020 PKR
5000 UGX378,57550 PKR
10000 UGX757,15100 PKR