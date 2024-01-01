10 bin Pakistan rupisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → TWD çevirin

1,000₨ PKR = 0,1171NT$ TWD

12:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 PKR → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11710,1171
Düşük0,11480,1137
Ortalama0,11570,1152
Değişim1.52%2.11%
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1 PKR → TWD istatistikleri

PKR → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1171, en düşük 0,1148 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1157 oldu. PKR → TWD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

PKR → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1171, en düşük 0,1137 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1152 oldu. PKR → TWD kurundaki değişiklik 2.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4130,7923,6731,413,75434,529
1 EUR1,054189,0010,8353,8731,4863,95836,405
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53314,6351,7794,73843,577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 PKR0,11707 TWD
5 PKR0,58535 TWD
10 PKR1,17070 TWD
20 PKR2,34140 TWD
50 PKR5,85350 TWD
100 PKR11,70700 TWD
250 PKR29,26750 TWD
500 PKR58,53500 TWD
1000 PKR117,07000 TWD
2000 PKR234,14000 TWD
5000 PKR585,35000 TWD
10000 PKR1.170,70000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Pakistan Rupisi
1 TWD8,54193 PKR
5 TWD42,70965 PKR
10 TWD85,41930 PKR
20 TWD170,83860 PKR
50 TWD427,09650 PKR
100 TWD854,19300 PKR
250 TWD2.135,48250 PKR
500 TWD4.270,96500 PKR
1000 TWD8.541,93000 PKR
2000 TWD17.083,86000 PKR
5000 TWD42.709,65000 PKR
10000 TWD85.419,30000 PKR