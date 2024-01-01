100 Pakistan rupisinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile PKR → TJS çevirin

1,000₨ PKR = 0,03842SM TJS

11:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 PKR → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03850,0385
Düşük0,03830,0379
Ortalama0,03840,0383
Değişim0.15%1.05%
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1 PKR → TJS istatistikleri

PKR → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0385, en düşük 0,0383 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0384 oldu. PKR → TJS kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

PKR → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0385, en düşük 0,0379 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0383 oldu. PKR → TJS kurundaki değişiklik 1.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4120,7923,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,9830,8353,8721,4863,95736,406
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,52414,6351,7794,73743,582

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Tacikistan Somonu
1 PKR0,03842 TJS
5 PKR0,19209 TJS
10 PKR0,38417 TJS
20 PKR0,76835 TJS
50 PKR1,92087 TJS
100 PKR3,84173 TJS
250 PKR9,60433 TJS
500 PKR19,20865 TJS
1000 PKR38,41730 TJS
2000 PKR76,83460 TJS
5000 PKR192,08650 TJS
10000 PKR384,17300 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Pakistan Rupisi
1 TJS26,02990 PKR
5 TJS130,14950 PKR
10 TJS260,29900 PKR
20 TJS520,59800 PKR
50 TJS1.301,49500 PKR
100 TJS2.602,99000 PKR
250 TJS6.507,47500 PKR
500 TJS13.014,95000 PKR
1000 TJS26.029,90000 PKR
2000 TJS52.059,80000 PKR
5000 TJS130.149,50000 PKR
10000 TJS260.299,00000 PKR