500 Pakistan rupisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile PKR → SZL çevirin

1,000₨ PKR = 0,06513L SZL

11:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 PKR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06580,0658
Düşük0,06230,0615
Ortalama0,06380,0634
Değişim2.89%1.99%
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1 PKR → SZL istatistikleri

PKR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0623 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0638 oldu. PKR → SZL kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

PKR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0634 oldu. PKR → SZL kurundaki değişiklik 1.99 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4140,7923,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,9940,8353,8721,4863,95836,409
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54314,6361,7794,73843,589

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 PKR0,06513 SZL
5 PKR0,32564 SZL
10 PKR0,65128 SZL
20 PKR1,30257 SZL
50 PKR3,25642 SZL
100 PKR6,51283 SZL
250 PKR16,28208 SZL
500 PKR32,56415 SZL
1000 PKR65,12830 SZL
2000 PKR130,25660 SZL
5000 PKR325,64150 SZL
10000 PKR651,28300 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Pakistan Rupisi
1 SZL15,35430 PKR
5 SZL76,77150 PKR
10 SZL153,54300 PKR
20 SZL307,08600 PKR
50 SZL767,71500 PKR
100 SZL1.535,43000 PKR
250 SZL3.838,57500 PKR
500 SZL7.677,15000 PKR
1000 SZL15.354,30000 PKR
2000 SZL30.708,60000 PKR
5000 SZL76.771,50000 PKR
10000 SZL153.543,00000 PKR