1 Pakistan rupisinden Sierra Leone leonesine

Reel döviz kuru ile PKR → SLL çevirin

1,000₨ PKR = 82,21Le SLL

11:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SLL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SLL
1 PKR → SLLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek82,753083,0763
Düşük81,567280,6163
Ortalama81,959881,5387
Değişim-0.38%1.95%
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1 PKR → SLL istatistikleri

PKR → SLL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 82,7530, en düşük 81,5672 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 81,9598 oldu. PKR → SLL kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

PKR → SLL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 83,0763, en düşük 80,6163 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 81,5387 oldu. PKR → SLL kurundaki değişiklik 1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SLL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7923,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9720,8353,8711,4863,95736,398
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53914,6351,7794,73843,585

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Sierra Leone leonesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SLL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SLL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sierra Leone Leonesi
1 PKR82,21410 SLL
5 PKR411,07050 SLL
10 PKR822,14100 SLL
20 PKR1.644,28200 SLL
50 PKR4.110,70500 SLL
100 PKR8.221,41000 SLL
250 PKR20.553,52500 SLL
500 PKR41.107,05000 SLL
1000 PKR82.214,10000 SLL
2000 PKR164.428,20000 SLL
5000 PKR411.070,50000 SLL
10000 PKR822.141,00000 SLL
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Pakistan Rupisi
1 SLL0,01216 PKR
5 SLL0,06082 PKR
10 SLL0,12163 PKR
20 SLL0,24327 PKR
50 SLL0,60817 PKR
100 SLL1,21634 PKR
250 SLL3,04085 PKR
500 SLL6,08170 PKR
1000 SLL12,16340 PKR
2000 SLL24,32680 PKR
5000 SLL60,81700 PKR
10000 SLL121,63400 PKR