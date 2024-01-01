1 Pakistan rupisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile PKR → SHP çevirin

1,000₨ PKR = 0,002851£ SHP

11:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SHP
1 PKR → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0027
Ortalama0,00280,0027
Değişim3.42%3.56%
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1 PKR → SHP istatistikleri

PKR → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. PKR → SHP kurundaki değişiklik 3.42 değerindeydi.

PKR → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. PKR → SHP kurundaki değişiklik 3.56 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4190,7923,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9810,8353,8711,4863,95736,402
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,53214,6351,7794,73743,581

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Saint Helena Poundu
1 PKR0,00285 SHP
5 PKR0,01425 SHP
10 PKR0,02851 SHP
20 PKR0,05702 SHP
50 PKR0,14255 SHP
100 PKR0,28510 SHP
250 PKR0,71274 SHP
500 PKR1,42548 SHP
1000 PKR2,85096 SHP
2000 PKR5,70192 SHP
5000 PKR14,25480 SHP
10000 PKR28,50960 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Pakistan Rupisi
1 SHP350,75900 PKR
5 SHP1.753,79500 PKR
10 SHP3.507,59000 PKR
20 SHP7.015,18000 PKR
50 SHP17.537,95000 PKR
100 SHP35.075,90000 PKR
250 SHP87.689,75000 PKR
500 SHP175.379,50000 PKR
1000 SHP350.759,00000 PKR
2000 SHP701.518,00000 PKR
5000 SHP1.753.795,00000 PKR
10000 SHP3.507.590,00000 PKR