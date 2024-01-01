5 Pakistan rupisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile PKR → SEK çevirin

1.000₨ PKR = 0.03962kr SEK

11:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → SEK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SEK
1 PKR → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.03960.0396
Düşük0.03780.0363
Ortalama0.03860.0375
Değişim4.66%8.19%
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1 PKR → SEK istatistikleri

PKR → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0396, en düşük 0.0378 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0386 oldu. PKR → SEK kurundaki değişiklik 4.66 değerindeydi.

PKR → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0396, en düşük 0.0363 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0375 oldu. PKR → SEK kurundaki değişiklik 8.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - SEK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.9489584.41540.792553.672951.409853.7540534.5346
1 EUR1.05375188.95270.8351953.870371.485633.9558336.3908
1 INR0.01184620.011241910.009388690.04351040.01670130.04447120.409103
1 GBP1.261751.19733106.51114.634341.778884.7366743.574

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İsveç Kronu
1 PKR0.03962 SEK
5 PKR0.19810 SEK
10 PKR0.39620 SEK
20 PKR0.79241 SEK
50 PKR1.98102 SEK
100 PKR3.96204 SEK
250 PKR9.90510 SEK
500 PKR19.81020 SEK
1000 PKR39.62040 SEK
2000 PKR79.24080 SEK
5000 PKR198.10200 SEK
10000 PKR396.20400 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Pakistan Rupisi
1 SEK25.23950 PKR
5 SEK126.19750 PKR
10 SEK252.39500 PKR
20 SEK504.79000 PKR
50 SEK1261.97500 PKR
100 SEK2523.95000 PKR
250 SEK6309.87500 PKR
500 SEK12619.75000 PKR
1000 SEK25239.50000 PKR
2000 SEK50479.00000 PKR
5000 SEK126197.50000 PKR
10000 SEK252395.00000 PKR