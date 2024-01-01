250 Pakistan rupisinden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile PKR → RSD çevirin

1,000₨ PKR = 0,3994РСД RSD

11:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → RSD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RSD
1 PKR → RSDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39970,3997
Düşük0,38510,3745
Ortalama0,39140,3837
Değişim3.12%5.81%
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1 PKR → RSD istatistikleri

PKR → RSD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3997, en düşük 0,3851 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3914 oldu. PKR → RSD kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

PKR → RSD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3997, en düşük 0,3745 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3837 oldu. PKR → RSD kurundaki değişiklik 5.81 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - RSD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7933,6731,413,75434,536
1 EUR1,054188,9550,8353,871,4863,95636,392
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50614,6341,7794,73643,572

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Sırp Dinarı
1 PKR0,39943 RSD
5 PKR1,99714 RSD
10 PKR3,99428 RSD
20 PKR7,98856 RSD
50 PKR19,97140 RSD
100 PKR39,94280 RSD
250 PKR99,85700 RSD
500 PKR199,71400 RSD
1000 PKR399,42800 RSD
2000 PKR798,85600 RSD
5000 PKR1.997,14000 RSD
10000 PKR3.994,28000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Pakistan Rupisi
1 RSD2,50358 PKR
5 RSD12,51790 PKR
10 RSD25,03580 PKR
20 RSD50,07160 PKR
50 RSD125,17900 PKR
100 RSD250,35800 PKR
250 RSD625,89500 PKR
500 RSD1.251,79000 PKR
1000 RSD2.503,58000 PKR
2000 RSD5.007,16000 PKR
5000 RSD12.517,90000 PKR
10000 RSD25.035,80000 PKR