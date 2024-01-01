1 Pakistan rupisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile PKR → RON çevirin

1,000₨ PKR = 0,01699L RON

11:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → RON çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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RON
1 PKR → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01700,0170
Düşük0,01640,0159
Ortalama0,01660,0163
Değişim3.19%5.86%
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1 PKR → RON istatistikleri

PKR → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0164 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0166 oldu. PKR → RON kurundaki değişiklik 3.19 değerindeydi.

PKR → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0170, en düşük 0,0159 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0163 oldu. PKR → RON kurundaki değişiklik 5.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - RON tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7933,6731,413,75434,535
1 EUR1,054188,9470,8353,871,4853,95536,387
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,50614,6341,7784,73643,571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Rumen Leyi
1 PKR0,01699 RON
5 PKR0,08497 RON
10 PKR0,16993 RON
20 PKR0,33986 RON
50 PKR0,84965 RON
100 PKR1,69930 RON
250 PKR4,24825 RON
500 PKR8,49650 RON
1000 PKR16,99300 RON
2000 PKR33,98600 RON
5000 PKR84,96500 RON
10000 PKR169,93000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Pakistan Rupisi
1 RON58,84780 PKR
5 RON294,23900 PKR
10 RON588,47800 PKR
20 RON1.176,95600 PKR
50 RON2.942,39000 PKR
100 RON5.884,78000 PKR
250 RON14.711,95000 PKR
500 RON29.423,90000 PKR
1000 RON58.847,80000 PKR
2000 RON117.695,60000 PKR
5000 RON294.239,00000 PKR
10000 RON588.478,00000 PKR