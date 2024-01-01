500 Pakistan rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile PKR → NOK çevirin

1,000₨ PKR = 0,03994kr NOK

11:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NOK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NOK
1 PKR → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04010,0401
Düşük0,03910,0374
Ortalama0,03960,0386
Değişim1.62%6.06%
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1 PKR → NOK istatistikleri

PKR → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0401, en düşük 0,0391 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0396 oldu. PKR → NOK kurundaki değişiklik 1.62 değerindeydi.

PKR → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0401, en düşük 0,0374 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0386 oldu. PKR → NOK kurundaki değişiklik 6.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4030,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9570,8353,8711,4853,95636,402
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,54614,6371,7794,73943,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

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PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Norveç Kronu
1 PKR0,03994 NOK
5 PKR0,19970 NOK
10 PKR0,39941 NOK
20 PKR0,79881 NOK
50 PKR1,99703 NOK
100 PKR3,99406 NOK
250 PKR9,98515 NOK
500 PKR19,97030 NOK
1000 PKR39,94060 NOK
2000 PKR79,88120 NOK
5000 PKR199,70300 NOK
10000 PKR399,40600 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Pakistan Rupisi
1 NOK25,03720 PKR
5 NOK125,18600 PKR
10 NOK250,37200 PKR
20 NOK500,74400 PKR
50 NOK1.251,86000 PKR
100 NOK2.503,72000 PKR
250 NOK6.259,30000 PKR
500 NOK12.518,60000 PKR
1000 NOK25.037,20000 PKR
2000 NOK50.074,40000 PKR
5000 NOK125.186,00000 PKR
10000 NOK250.372,00000 PKR