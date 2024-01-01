5 Pakistan rupisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile PKR → NIO çevirin

1,000₨ PKR = 0,1325C$ NIO

11:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → NIO çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NIO
1 PKR → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,13250,1328
Düşük0,13210,1315
Ortalama0,13240,1323
Değişim0.08%0.27%
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1 PKR → NIO istatistikleri

PKR → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1325, en düşük 0,1321 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1324 oldu. PKR → NIO kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

PKR → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1328, en düşük 0,1315 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1323 oldu. PKR → NIO kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - NIO tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4150,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9480,8353,871,4853,95536,394
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,198106,53514,6351,7794,73843,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Nikaragua Kordobası
1 PKR0,13253 NIO
5 PKR0,66265 NIO
10 PKR1,32529 NIO
20 PKR2,65058 NIO
50 PKR6,62645 NIO
100 PKR13,25290 NIO
250 PKR33,13225 NIO
500 PKR66,26450 NIO
1000 PKR132,52900 NIO
2000 PKR265,05800 NIO
5000 PKR662,64500 NIO
10000 PKR1.325,29000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Pakistan Rupisi
1 NIO7,54555 PKR
5 NIO37,72775 PKR
10 NIO75,45550 PKR
20 NIO150,91100 PKR
50 NIO377,27750 PKR
100 NIO754,55500 PKR
250 NIO1.886,38750 PKR
500 NIO3.772,77500 PKR
1000 NIO7.545,55000 PKR
2000 NIO15.091,10000 PKR
5000 NIO37.727,75000 PKR
10000 NIO75.455,50000 PKR