250 Pakistan rupisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile PKR → MZN çevirin

1,000₨ PKR = 0,2296MT MZN

11:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 PKR → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,23040,2304
Düşük0,22820,2282
Ortalama0,22940,2293
Değişim0.12%0.22%
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1 PKR → MZN istatistikleri

PKR → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2304, en düşük 0,2282 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2294 oldu. PKR → MZN kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

PKR → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2304, en düşük 0,2282 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2293 oldu. PKR → MZN kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94984,4180,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,054188,9930,8353,8721,4863,95836,411
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,54814,6361,7794,73843,593

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mozambik Metikali
1 PKR0,22956 MZN
5 PKR1,14780 MZN
10 PKR2,29559 MZN
20 PKR4,59118 MZN
50 PKR11,47795 MZN
100 PKR22,95590 MZN
250 PKR57,38975 MZN
500 PKR114,77950 MZN
1000 PKR229,55900 MZN
2000 PKR459,11800 MZN
5000 PKR1.147,79500 MZN
10000 PKR2.295,59000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Pakistan Rupisi
1 MZN4,35618 PKR
5 MZN21,78090 PKR
10 MZN43,56180 PKR
20 MZN87,12360 PKR
50 MZN217,80900 PKR
100 MZN435,61800 PKR
250 MZN1.089,04500 PKR
500 MZN2.178,09000 PKR
1000 MZN4.356,18000 PKR
2000 MZN8.712,36000 PKR
5000 MZN21.780,90000 PKR
10000 MZN43.561,80000 PKR