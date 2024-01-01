5 Pakistan rupisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile PKR → MDL çevirin

1,000₨ PKR = 0,06535L MDL

10:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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MDL
1 PKR → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06540,0654
Düşük0,06380,0619
Ortalama0,06430,0632
Değişim2.47%4.23%
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1 PKR → MDL istatistikleri

PKR → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0654, en düşük 0,0638 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0643 oldu. PKR → MDL kurundaki değişiklik 2.47 değerindeydi.

PKR → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0654, en düşük 0,0619 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0632 oldu. PKR → MDL kurundaki değişiklik 4.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4170,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,055189,0550,8363,8751,4863,9636,437
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,197106,5814,6371,7794,7443,608

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Moldova Leyi
1 PKR0,06535 MDL
5 PKR0,32677 MDL
10 PKR0,65354 MDL
20 PKR1,30707 MDL
50 PKR3,26767 MDL
100 PKR6,53535 MDL
250 PKR16,33838 MDL
500 PKR32,67675 MDL
1000 PKR65,35350 MDL
2000 PKR130,70700 MDL
5000 PKR326,76750 MDL
10000 PKR653,53500 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Pakistan Rupisi
1 MDL15,30140 PKR
5 MDL76,50700 PKR
10 MDL153,01400 PKR
20 MDL306,02800 PKR
50 MDL765,07000 PKR
100 MDL1.530,14000 PKR
250 MDL3.825,35000 PKR
500 MDL7.650,70000 PKR
1000 MDL15.301,40000 PKR
2000 MDL30.602,80000 PKR
5000 MDL76.507,00000 PKR
10000 MDL153.014,00000 PKR