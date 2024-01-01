10 bin Pakistan rupisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile PKR → JPY çevirin

1,000₨ PKR = 0,5575¥ JPY

10:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JPY
1 PKR → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,56310,5631
Düşük0,53800,5057
Ortalama0,55000,5307
Değişim3.61%6.90%
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1 PKR → JPY istatistikleri

PKR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5631, en düşük 0,5380 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5500 oldu. PKR → JPY kurundaki değişiklik 3.61 değerindeydi.

PKR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5631, en düşük 0,5057 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5307 oldu. PKR → JPY kurundaki değişiklik 6.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4160,7923,6731,4093,75434,539
1 EUR1,055189,0510,8363,8751,4863,9636,436
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,52914,6351,7784,73743,587

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Japon Yeni
1 PKR0,55753 JPY
5 PKR2,78764 JPY
10 PKR5,57528 JPY
20 PKR11,15056 JPY
50 PKR27,87640 JPY
100 PKR55,75280 JPY
250 PKR139,38200 JPY
500 PKR278,76400 JPY
1000 PKR557,52800 JPY
2000 PKR1.115,05600 JPY
5000 PKR2.787,64000 JPY
10000 PKR5.575,28000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Pakistan Rupisi
100 JPY179,36300 PKR
1000 JPY1.793,63000 PKR
1500 JPY2.690,44500 PKR
2000 JPY3.587,26000 PKR
3000 JPY5.380,89000 PKR
5000 JPY8.968,15000 PKR
5400 JPY9.685,60200 PKR
10000 JPY17.936,30000 PKR
15000 JPY26.904,45000 PKR
20000 JPY35.872,60000 PKR
25000 JPY44.840,75000 PKR
30000 JPY53.808,90000 PKR