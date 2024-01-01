5 Pakistan rupisinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → HKD çevirin

1,000₨ PKR = 0,02801$ HKD

10:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 PKR → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02800,0281
Düşük0,02790,0279
Ortalama0,02800,0280
Değişim0.18%0.22%
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1 PKR → HKD istatistikleri

PKR → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0280, en düşük 0,0279 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0280 oldu. PKR → HKD kurundaki değişiklik 0.18 değerindeydi.

PKR → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0281, en düşük 0,0279 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0280 oldu. PKR → HKD kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3960,7923,6731,4093,75434,543
1 EUR1,056189,1430,8373,881,4883,96536,486
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,56214,6381,7794,7443,615

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Hong Kong Doları
1 PKR0,02801 HKD
5 PKR0,14004 HKD
10 PKR0,28007 HKD
20 PKR0,56014 HKD
50 PKR1,40035 HKD
100 PKR2,80070 HKD
250 PKR7,00175 HKD
500 PKR14,00350 HKD
1000 PKR28,00700 HKD
2000 PKR56,01400 HKD
5000 PKR140,03500 HKD
10000 PKR280,07000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Pakistan Rupisi
100 HKD3.570,53000 PKR
200 HKD7.141,06000 PKR
300 HKD10.711,59000 PKR
500 HKD17.852,65000 PKR
1000 HKD35.705,30000 PKR
2000 HKD71.410,60000 PKR
2500 HKD89.263,25000 PKR
3000 HKD107.115,90000 PKR
4000 HKD142.821,20000 PKR
5000 HKD178.526,50000 PKR
10000 HKD357.053,00000 PKR
20000 HKD714.106,00000 PKR