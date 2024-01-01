5 Pakistan rupisinden Guyana dolarına

Reel döviz kuru ile PKR → GYD çevirin

1,000₨ PKR = 0,7527GY$ GYD

10:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → GYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GYD
1 PKR → GYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,75300,7541
Düşük0,74910,7463
Ortalama0,75190,7507
Değişim0.00%0.32%
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1 PKR → GYD istatistikleri

PKR → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7530, en düşük 0,7491 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7519 oldu. PKR → GYD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

PKR → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7541, en düşük 0,7463 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7507 oldu. PKR → GYD kurundaki değişiklik 0.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - GYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3960,7923,6731,4093,75434,541
1 EUR1,056189,1510,8373,881,4883,96536,488
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2631,195106,57914,6381,7794,7443,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Guyana Doları
1 PKR0,75265 GYD
5 PKR3,76327 GYD
10 PKR7,52653 GYD
20 PKR15,05306 GYD
50 PKR37,63265 GYD
100 PKR75,26530 GYD
250 PKR188,16325 GYD
500 PKR376,32650 GYD
1000 PKR752,65300 GYD
2000 PKR1.505,30600 GYD
5000 PKR3.763,26500 GYD
10000 PKR7.526,53000 GYD
Çevrim kurları Guyana Doları / Pakistan Rupisi
1 GYD1,32863 PKR
5 GYD6,64315 PKR
10 GYD13,28630 PKR
20 GYD26,57260 PKR
50 GYD66,43150 PKR
100 GYD132,86300 PKR
250 GYD332,15750 PKR
500 GYD664,31500 PKR
1000 GYD1.328,63000 PKR
2000 GYD2.657,26000 PKR
5000 GYD6.643,15000 PKR
10000 GYD13.286,30000 PKR