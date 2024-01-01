500 Pakistan rupisinden Çek korunasına

Reel döviz kuru ile PKR → CZK çevirin

1,000₨ PKR = 0,08612Kč CZK

09:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PKR → CZK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CZK
1 PKR → CZKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08640,0864
Düşük0,08330,0802
Ortalama0,08460,0826
Değişim3.14%6.23%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PKR → CZK istatistikleri

PKR → CZK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0864, en düşük 0,0833 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0846 oldu. PKR → CZK kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

PKR → CZK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0864, en düşük 0,0802 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0826 oldu. PKR → CZK kurundaki değişiklik 6.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - CZK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3980,7923,6731,4093,75434,528
1 EUR1,056189,1580,8373,881,4883,96536,476
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,195106,53114,6361,7784,73843,583

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Pakistan rupisinden Çek korunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CZK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → CZK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

PKR → USD

PKR → EUR

PKR → INR

PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Çek Cumhuriyeti Korunası
1 PKR0,08612 CZK
5 PKR0,43062 CZK
10 PKR0,86125 CZK
20 PKR1,72250 CZK
50 PKR4,30625 CZK
100 PKR8,61249 CZK
250 PKR21,53123 CZK
500 PKR43,06245 CZK
1000 PKR86,12490 CZK
2000 PKR172,24980 CZK
5000 PKR430,62450 CZK
10000 PKR861,24900 CZK
Çevrim kurları Çek Cumhuriyeti Korunası / Pakistan Rupisi
1 CZK11,61100 PKR
5 CZK58,05500 PKR
10 CZK116,11000 PKR
20 CZK232,22000 PKR
50 CZK580,55000 PKR
100 CZK1.161,10000 PKR
250 CZK2.902,75000 PKR
500 CZK5.805,50000 PKR
1000 CZK11.611,00000 PKR
2000 CZK23.222,00000 PKR
5000 CZK58.055,00000 PKR
10000 CZK116.110,00000 PKR