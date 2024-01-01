250 Pakistan rupisinden Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile PKR → BGN çevirin

1,000₨ PKR = 0,006672лв BGN

09:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 PKR → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00670,0067
Düşük0,00640,0063
Ortalama0,00650,0064
Değişim3.02%5.79%
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1 PKR → BGN istatistikleri

PKR → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0065 oldu. PKR → BGN kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

PKR → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0067, en düşük 0,0063 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0064 oldu. PKR → BGN kurundaki değişiklik 5.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,40,7923,6731,413,75434,514
1 EUR1,055189,0210,8363,8741,4873,95936,404
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,514,6351,7794,73643,552

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Bulgar Levası
1 PKR0,00667 BGN
5 PKR0,03336 BGN
10 PKR0,06672 BGN
20 PKR0,13344 BGN
50 PKR0,33360 BGN
100 PKR0,66721 BGN
250 PKR1,66801 BGN
500 PKR3,33603 BGN
1000 PKR6,67206 BGN
2000 PKR13,34412 BGN
5000 PKR33,36030 BGN
10000 PKR66,72060 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Pakistan Rupisi
1 BGN149,87900 PKR
5 BGN749,39500 PKR
10 BGN1.498,79000 PKR
20 BGN2.997,58000 PKR
50 BGN7.493,95000 PKR
100 BGN14.987,90000 PKR
250 BGN37.469,75000 PKR
500 BGN74.939,50000 PKR
1000 BGN149.879,00000 PKR
2000 BGN299.758,00000 PKR
5000 BGN749.395,00000 PKR
10000 BGN1.498.790,00000 PKR