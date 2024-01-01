100 Filipinler pesosundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile PHP → SZL çevirin

1,000₱ PHP = 0,3092L SZL

08:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 PHP → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim1.01%-1.87%
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1 PHP → SZL istatistikleri

PHP → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → SZL kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

PHP → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → SZL kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,5154,677,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,548109,7735,142
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.474,72163,0957,64
1 AUD0,6460,910,61210,512903,08199,8784,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Svaziland Lilangenisi
1 PHP0,30915 SZL
5 PHP1,54577 SZL
10 PHP3,09154 SZL
20 PHP6,18308 SZL
50 PHP15,45770 SZL
100 PHP30,91540 SZL
250 PHP77,28850 SZL
500 PHP154,57700 SZL
1000 PHP309,15400 SZL
2000 PHP618,30800 SZL
5000 PHP1.545,77000 SZL
10000 PHP3.091,54000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Filipinler Pesosu
1 SZL3,23463 PHP
5 SZL16,17315 PHP
10 SZL32,34630 PHP
20 SZL64,69260 PHP
50 SZL161,73150 PHP
100 SZL323,46300 PHP
250 SZL808,65750 PHP
500 SZL1.617,31500 PHP
1000 SZL3.234,63000 PHP
2000 SZL6.469,26000 PHP
5000 SZL16.173,15000 PHP
10000 SZL32.346,30000 PHP