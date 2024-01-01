100 Filipinler pesosundan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → SBD çevirin

1,000₱ PHP = 0,1395SI$ SBD

08:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → SBD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

SBD
1 PHP → SBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14350,1480
Düşük0,13930,1393
Ortalama0,14060,1440
Değişim-1.64%-4.64%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → SBD istatistikleri

PHP → SBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1435, en düşük 0,1393 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1406 oldu. PHP → SBD kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

PHP → SBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1480, en düşük 0,1393 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1440 oldu. PHP → SBD kurundaki değişiklik -4.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - SBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,86154,6357,244
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,058109,7445,141
1 EUR1,0551,48611,6330,8361.474,39163,17,641
1 AUD0,6460,910,61210,512902,80899,8714,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Solomon Adaları doları
1 PHP0,13948 SBD
5 PHP0,69742 SBD
10 PHP1,39484 SBD
20 PHP2,78968 SBD
50 PHP6,97420 SBD
100 PHP13,94840 SBD
250 PHP34,87100 SBD
500 PHP69,74200 SBD
1000 PHP139,48400 SBD
2000 PHP278,96800 SBD
5000 PHP697,42000 SBD
10000 PHP1.394,84000 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Filipinler Pesosu
1 SBD7,16929 PHP
5 SBD35,84645 PHP
10 SBD71,69290 PHP
20 SBD143,38580 PHP
50 SBD358,46450 PHP
100 SBD716,92900 PHP
250 SBD1.792,32250 PHP
500 SBD3.584,64500 PHP
1000 SBD7.169,29000 PHP
2000 SBD14.338,58000 PHP
5000 SBD35.846,45000 PHP
10000 SBD71.692,90000 PHP