20 Filipinler pesosundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile PHP → QAR çevirin

1,000₱ PHP = 0,06214QR QAR

07:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → QAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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QAR
1 PHP → QARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06340,0656
Düşük0,06190,0619
Ortalama0,06250,0639
Değişim-1.93%-3.66%
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1 PHP → QAR istatistikleri

PHP → QAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0634, en düşük 0,0619 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0625 oldu. PHP → QAR kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

PHP → QAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0656, en düşük 0,0619 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0639 oldu. PHP → QAR kurundaki değişiklik -3.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - QAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5490,7921.398,29154,5557,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562992,082109,6565,14
1 EUR1,0551,48711,6340,8351.474,85163,0157,641
1 AUD0,6460,910,61210,511902,80699,7884,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Katar Riyali
1 PHP0,06214 QAR
5 PHP0,31068 QAR
10 PHP0,62137 QAR
20 PHP1,24274 QAR
50 PHP3,10684 QAR
100 PHP6,21368 QAR
250 PHP15,53420 QAR
500 PHP31,06840 QAR
1000 PHP62,13680 QAR
2000 PHP124,27360 QAR
5000 PHP310,68400 QAR
10000 PHP621,36800 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Filipinler Pesosu
1 QAR16,09350 PHP
5 QAR80,46750 PHP
10 QAR160,93500 PHP
20 QAR321,87000 PHP
50 QAR804,67500 PHP
100 QAR1.609,35000 PHP
250 QAR4.023,37500 PHP
500 QAR8.046,75000 PHP
1000 QAR16.093,50000 PHP
2000 QAR32.187,00000 PHP
5000 QAR80.467,50000 PHP
10000 QAR160.935,00000 PHP