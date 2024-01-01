Papua Yeni Gine kinasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile PGK → LKR çevirin

1.000 pgk
83.295,20 lkr

1.00000 PGK = 83.29520 LKR

17:06 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.076189.33281.451711.652870.9476818.3643
1 GBP1.1692611.25825104.4541.697441.932651.1080821.4728
1 USD0.929250.794755183.01531.349051.535980.8806517.0656
1 INR0.01119410.009573590.01204610.01625060.01850240.01060830.205572

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Papua Yeni Gine kinasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PGK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PGK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Papua Yeni Gine kinası için en iyi döviz çiftleri

PGK → USD

PGK → EUR

PGK → GBP

PGK → INR

PGK → JPY

PGK → RUB

PGK → AUD

PGK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Sri Lanka Rupisi
1 PGK83.29520 LKR
5 PGK416.47600 LKR
10 PGK832.95200 LKR
20 PGK1665.90400 LKR
50 PGK4164.76000 LKR
100 PGK8329.52000 LKR
250 PGK20823.80000 LKR
500 PGK41647.60000 LKR
1000 PGK83295.20000 LKR
2000 PGK166590.40000 LKR
5000 PGK416476.00000 LKR
10000 PGK832952.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Papua Yeni Gine Kinası
1 LKR0.01201 PGK
5 LKR0.06003 PGK
10 LKR0.12006 PGK
20 LKR0.24011 PGK
50 LKR0.60028 PGK
100 LKR1.20055 PGK
250 LKR3.00138 PGK
500 LKR6.00275 PGK
1000 LKR12.00550 PGK
2000 LKR24.01100 PGK
5000 LKR60.02750 PGK
10000 LKR120.05500 PGK