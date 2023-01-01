50 Yemen riyalinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile OMR → INR çevirin
OMR → INR çevrim grafiği
1 OMR = 215.67300 INR
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Hindistan Rupisi
|1 OMR
|215.67300 INR
|5 OMR
|1078.36500 INR
|10 OMR
|2156.73000 INR
|20 OMR
|4313.46000 INR
|50 OMR
|10783.65000 INR
|100 OMR
|21567.30000 INR
|250 OMR
|53918.25000 INR
|500 OMR
|107836.50000 INR
|1000 OMR
|215673.00000 INR
|2000 OMR
|431346.00000 INR
|5000 OMR
|1078365.00000 INR
|10000 OMR
|2156730.00000 INR