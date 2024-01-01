Yemen riyalinden Belarus rublesine

Reel döviz kuru ile OMR → BYN çevirin

1.000 omr
8.495,75 byn

1.00000 OMR = 8.49575 BYN

16:15 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855081.0756589.30621.452931.652430.94734518.3704
1 GBP1.1694811.25795104.4421.699181.932481.107921.4838
1 USD0.929650.794944183.02531.350751.536220.8807517.0784
1 INR0.01119740.009574720.012044510.01626910.0185030.01060820.205701

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Yemen riyalinden Belarus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BYN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → BYN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Belarus Rublesi
1 OMR8.49575 BYN
5 OMR42.47875 BYN
10 OMR84.95750 BYN
20 OMR169.91500 BYN
50 OMR424.78750 BYN
100 OMR849.57500 BYN
250 OMR2123.93750 BYN
500 OMR4247.87500 BYN
1000 OMR8495.75000 BYN
2000 OMR16991.50000 BYN
5000 OMR42478.75000 BYN
10000 OMR84957.50000 BYN
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Umman Riyali
1 BYN0.11771 OMR
5 BYN0.58853 OMR
10 BYN1.17706 OMR
20 BYN2.35412 OMR
50 BYN5.88530 OMR
100 BYN11.77060 OMR
250 BYN29.42650 OMR
500 BYN58.85300 OMR
1000 BYN117.70600 OMR
2000 BYN235.41200 OMR
5000 BYN588.53000 OMR
10000 BYN1177.06000 OMR