bin Norveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NOK → XOF çevirin

1.000 nok
57.974 xof

1.00000 NOK = 57.97400 XOF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Çevrim kurları Norveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
1 NOK57.97400 XOF
5 NOK289.87000 XOF
10 NOK579.74000 XOF
20 NOK1159.48000 XOF
50 NOK2898.70000 XOF
100 NOK5797.40000 XOF
250 NOK14493.50000 XOF
500 NOK28987.00000 XOF
1000 NOK57974.00000 XOF
2000 NOK115948.00000 XOF
5000 NOK289870.00000 XOF
10000 NOK579740.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Norveç Kronu
1 XOF0.01725 NOK
5 XOF0.08625 NOK
10 XOF0.17249 NOK
20 XOF0.34498 NOK
50 XOF0.86245 NOK
100 XOF1.72491 NOK
250 XOF4.31227 NOK
500 XOF8.62455 NOK
1000 XOF17.24910 NOK
2000 XOF34.49820 NOK
5000 XOF86.24550 NOK
10000 XOF172.49100 NOK