100 Norveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya
Reel döviz kuru ile NOK → XOF çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Norveç kronundan CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / CFA Frangı BCEAO
|1 NOK
|57.97400 XOF
|5 NOK
|289.87000 XOF
|10 NOK
|579.74000 XOF
|20 NOK
|1159.48000 XOF
|50 NOK
|2898.70000 XOF
|100 NOK
|5797.40000 XOF
|250 NOK
|14493.50000 XOF
|500 NOK
|28987.00000 XOF
|1000 NOK
|57974.00000 XOF
|2000 NOK
|115948.00000 XOF
|5000 NOK
|289870.00000 XOF
|10000 NOK
|579740.00000 XOF