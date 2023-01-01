1 Norveç kronundan Makau patacasına

Reel döviz kuru ile NOK → MOP çevirin

1 nok
0,75 mop

1.00000 NOK = 0.75401 MOP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → MOP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 MOP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Norveç kronundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Makau Patakası
1 NOK0.75401 MOP
5 NOK3.77004 MOP
10 NOK7.54008 MOP
20 NOK15.08016 MOP
50 NOK37.70040 MOP
100 NOK75.40080 MOP
250 NOK188.50200 MOP
500 NOK377.00400 MOP
1000 NOK754.00800 MOP
2000 NOK1508.01600 MOP
5000 NOK3770.04000 MOP
10000 NOK7540.08000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Norveç Kronu
1 MOP1.32625 NOK
5 MOP6.63125 NOK
10 MOP13.26250 NOK
20 MOP26.52500 NOK
50 MOP66.31250 NOK
100 MOP132.62500 NOK
250 MOP331.56250 NOK
500 MOP663.12500 NOK
1000 MOP1326.25000 NOK
2000 MOP2652.50000 NOK
5000 MOP6631.25000 NOK
10000 MOP13262.50000 NOK