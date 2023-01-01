20 Norveç kronundan Komor frangına

Reel döviz kuru ile NOK → KMF çevirin

20 nok
871 kmf

1.00000 NOK = 43.54000 KMF

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NOK → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 KMF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Komor Frangı
1 NOK43.54000 KMF
5 NOK217.70000 KMF
10 NOK435.40000 KMF
20 NOK870.80000 KMF
50 NOK2177.00000 KMF
100 NOK4354.00000 KMF
250 NOK10885.00000 KMF
500 NOK21770.00000 KMF
1000 NOK43540.00000 KMF
2000 NOK87080.00000 KMF
5000 NOK217700.00000 KMF
10000 NOK435400.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Norveç Kronu
1 KMF0.02297 NOK
5 KMF0.11484 NOK
10 KMF0.22967 NOK
20 KMF0.45935 NOK
50 KMF1.14837 NOK
100 KMF2.29674 NOK
250 KMF5.74185 NOK
500 KMF11.48370 NOK
1000 KMF22.96740 NOK
2000 KMF45.93480 NOK
5000 KMF114.83700 NOK
10000 KMF229.67400 NOK