100 Norveç kronundan Gana sedisine

Reel döviz kuru ile NOK → GHS çevirin

100 nok
105,21 ghs

1.00000 NOK = 1.05206 GHS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

NOK → GHS çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 GHS
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Gana Sedisi
1 NOK1.05206 GHS
5 NOK5.26030 GHS
10 NOK10.52060 GHS
20 NOK21.04120 GHS
50 NOK52.60300 GHS
100 NOK105.20600 GHS
250 NOK263.01500 GHS
500 NOK526.03000 GHS
1000 NOK1052.06000 GHS
2000 NOK2104.12000 GHS
5000 NOK5260.30000 GHS
10000 NOK10520.60000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Norveç Kronu
1 GHS0.95051 NOK
5 GHS4.75258 NOK
10 GHS9.50515 NOK
20 GHS19.01030 NOK
50 GHS47.52575 NOK
100 GHS95.05150 NOK
250 GHS237.62875 NOK
500 GHS475.25750 NOK
1000 GHS950.51500 NOK
2000 GHS1901.03000 NOK
5000 GHS4752.57500 NOK
10000 GHS9505.15000 NOK