100 Nikaragua kordobasından Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile NIO → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nikaragua kordobasından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Kosta Rika Kolonu
|1 NIO
|14.60370 CRC
|5 NIO
|73.01850 CRC
|10 NIO
|146.03700 CRC
|20 NIO
|292.07400 CRC
|50 NIO
|730.18500 CRC
|100 NIO
|1460.37000 CRC
|250 NIO
|3650.92500 CRC
|500 NIO
|7301.85000 CRC
|1000 NIO
|14603.70000 CRC
|2000 NIO
|29207.40000 CRC
|5000 NIO
|73018.50000 CRC
|10000 NIO
|146037.00000 CRC