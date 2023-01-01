bin Nijerya nairasından Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile NGN → NZD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Nijerya Nairası
|1 NZD
|461.93600 NGN
|5 NZD
|2309.68000 NGN
|10 NZD
|4619.36000 NGN
|20 NZD
|9238.72000 NGN
|50 NZD
|23096.80000 NGN
|100 NZD
|46193.60000 NGN
|250 NZD
|115484.00000 NGN
|500 NZD
|230968.00000 NGN
|1000 NZD
|461936.00000 NGN
|2000 NZD
|923872.00000 NGN
|5000 NZD
|2309680.00000 NGN
|10000 NZD
|4619360.00000 NGN