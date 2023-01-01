1 Nijerya nairasından Komor frangına

Reel döviz kuru ile NGN → KMF çevirin

1 ngn
1 kmf

1.00000 NGN = 0.60503 KMF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 KMF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nijerya nairasından Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

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NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Komor Frangı
1 NGN0.60503 KMF
5 NGN3.02513 KMF
10 NGN6.05027 KMF
20 NGN12.10054 KMF
50 NGN30.25135 KMF
100 NGN60.50270 KMF
250 NGN151.25675 KMF
500 NGN302.51350 KMF
1000 NGN605.02700 KMF
2000 NGN1210.05400 KMF
5000 NGN3025.13500 KMF
10000 NGN6050.27000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Nijerya Nairası
1 KMF1.65282 NGN
5 KMF8.26410 NGN
10 KMF16.52820 NGN
20 KMF33.05640 NGN
50 KMF82.64100 NGN
100 KMF165.28200 NGN
250 KMF413.20500 NGN
500 KMF826.41000 NGN
1000 KMF1652.82000 NGN
2000 KMF3305.64000 NGN
5000 KMF8264.10000 NGN
10000 KMF16528.20000 NGN