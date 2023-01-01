1 Nijerya nairasından Honduras lempirasına
Reel döviz kuru ile NGN → HNL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Honduras Lempirası / Nijerya Nairası
|1 HNL
|30.99450 NGN
|5 HNL
|154.97250 NGN
|10 HNL
|309.94500 NGN
|20 HNL
|619.89000 NGN
|50 HNL
|1549.72500 NGN
|100 HNL
|3099.45000 NGN
|250 HNL
|7748.62500 NGN
|500 HNL
|15497.25000 NGN
|1000 HNL
|30994.50000 NGN
|2000 HNL
|61989.00000 NGN
|5000 HNL
|154972.50000 NGN
|10000 HNL
|309945.00000 NGN