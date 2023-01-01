1 Nijerya nairasından Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile NGN → HNL çevirin

1 ngn
0.03 hnl

1.00000 NGN = 0.03226 HNL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NGN → HNL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 HNL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Nijerya nairasından Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

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plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Honduras Lempirası
1 NGN0.03226 HNL
5 NGN0.16132 HNL
10 NGN0.32264 HNL
20 NGN0.64528 HNL
50 NGN1.61319 HNL
100 NGN3.22638 HNL
250 NGN8.06595 HNL
500 NGN16.13190 HNL
1000 NGN32.26380 HNL
2000 NGN64.52760 HNL
5000 NGN161.31900 HNL
10000 NGN322.63800 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Nijerya Nairası
1 HNL30.99450 NGN
5 HNL154.97250 NGN
10 HNL309.94500 NGN
20 HNL619.89000 NGN
50 HNL1549.72500 NGN
100 HNL3099.45000 NGN
250 HNL7748.62500 NGN
500 HNL15497.25000 NGN
1000 HNL30994.50000 NGN
2000 HNL61989.00000 NGN
5000 HNL154972.50000 NGN
10000 HNL309945.00000 NGN