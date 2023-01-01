1 Namibya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile NAD → XOF çevirin

1 nad
33 xof

1.00000 NAD = 32.94920 XOF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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NAD → XOF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NAD → 0 XOF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Namibya dolarından CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Namibya doları

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

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plane
Çevrim kurları Namibya Doları / CFA Frangı BCEAO
1 NAD32.94920 XOF
5 NAD164.74600 XOF
10 NAD329.49200 XOF
20 NAD658.98400 XOF
50 NAD1647.46000 XOF
100 NAD3294.92000 XOF
250 NAD8237.30000 XOF
500 NAD16474.60000 XOF
1000 NAD32949.20000 XOF
2000 NAD65898.40000 XOF
5000 NAD164746.00000 XOF
10000 NAD329492.00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Namibya Doları
1 XOF0.03035 NAD
5 XOF0.15175 NAD
10 XOF0.30350 NAD
20 XOF0.60699 NAD
50 XOF1.51748 NAD
100 XOF3.03497 NAD
250 XOF7.58742 NAD
500 XOF15.17485 NAD
1000 XOF30.34970 NAD
2000 XOF60.69940 NAD
5000 XOF151.74850 NAD
10000 XOF303.49700 NAD