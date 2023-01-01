20 Namibya dolarından Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile NAD → CRC çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Namibya dolarından Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Namibya Doları / Kosta Rika Kolonu
|1 NAD
|28.37460 CRC
|5 NAD
|141.87300 CRC
|10 NAD
|283.74600 CRC
|20 NAD
|567.49200 CRC
|50 NAD
|1418.73000 CRC
|100 NAD
|2837.46000 CRC
|250 NAD
|7093.65000 CRC
|500 NAD
|14187.30000 CRC
|1000 NAD
|28374.60000 CRC
|2000 NAD
|56749.20000 CRC
|5000 NAD
|141873.00000 CRC
|10000 NAD
|283746.00000 CRC