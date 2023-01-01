250 Mozambik metikalinden Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile MZN → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Mozambik metikalinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Mozambik Metikali
|1 OMR
|165.97200 MZN
|5 OMR
|829.86000 MZN
|10 OMR
|1659.72000 MZN
|20 OMR
|3319.44000 MZN
|50 OMR
|8298.60000 MZN
|100 OMR
|16597.20000 MZN
|250 OMR
|41493.00000 MZN
|500 OMR
|82986.00000 MZN
|1000 OMR
|165972.00000 MZN
|2000 OMR
|331944.00000 MZN
|5000 OMR
|829860.00000 MZN
|10000 OMR
|1659720.00000 MZN