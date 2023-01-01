5000 Mozambik metikalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile MZN → BHD çevirin

5000 mzn
29.468 bhd

1.00000 MZN = 0.00589 BHD

20:48 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

MZN → BHD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MZN → 0 BHD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mozambik metikalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MZN → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Mozambik metikali

MZN → USD

MZN → EUR

MZN → GBP

MZN → INR

MZN → JPY

MZN → RUB

MZN → AUD

MZN → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Bahreyn Dinarı
1 MZN0.00589 BHD
5 MZN0.02947 BHD
10 MZN0.05894 BHD
20 MZN0.11787 BHD
50 MZN0.29468 BHD
100 MZN0.58936 BHD
250 MZN1.47340 BHD
500 MZN2.94679 BHD
1000 MZN5.89358 BHD
2000 MZN11.78716 BHD
5000 MZN29.46790 BHD
10000 MZN58.93580 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Mozambik Metikali
1 BHD169.67600 MZN
5 BHD848.38000 MZN
10 BHD1696.76000 MZN
20 BHD3393.52000 MZN
50 BHD8483.80000 MZN
100 BHD16967.60000 MZN
250 BHD42419.00000 MZN
500 BHD84838.00000 MZN
1000 BHD169676.00000 MZN
2000 BHD339352.00000 MZN
5000 BHD848380.00000 MZN
10000 BHD1696760.00000 MZN