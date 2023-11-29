5 Malezya ringitinden Avustralya dolarına
Reel döviz kuru ile MYR → AUD çevirin
Loading
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malezya ringitinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Change Converter source currency
- ABD Doları
- Angola Kvanzası
- Arabistan Riyali
- Arjantin Pesosu
- Arnavutluk Leki
- Aruba Florini
- Azerbaycan Manatı
- Bahama Doları
- Bahreyn Dinarı
- Bangladeş Takası
- Barbados Doları
- Belarus Rublesi
- Belize Doları
- Bermuda Doları
- Bhutan Ngultrumu
- Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
- Bolivya Bolivyanosu
- Bosna Hersek konvertibl Markı
- Botsvana Pulası
- Brezilya Reali
- Brunei Doları
- Bulgar Levası
- Cape Verde Escudosu
- Cayman Adaları Doları
- Cebelitarık Lirası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Cezayir Dinarı
- CFA Frangı BCEAO
- CFA Frangı BCEAO
- CFP Frangı
- Cibuti Frangı
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Doğu Karayip Doları
- Dominik Pesosu
- El Salvador Kolonu
- Endonezya Rupisi
- Ermeni Dramı
- Etiyopya Birri
- Euro
- Falkland Adaları Poundu
- Fas Dirhemi
- Fiji Doları
- Filipinler Pesosu
- Gambiya Dalaşı
- Gana Sedisi
- Gine Frangı
- Guatemala Quetzalı
- Guernsey poundu
- Güney Afrika Randı
- Güney Kore Wonu
- Gürcistan Larisi
- Guyana Doları
- Haiti Gurdusu
- Hindistan Rupisi
- Hırvat Kunası
- Hollanda Antilleri Parası
- Honduras Lempirası
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- İzlanda Kronu
- Jamaika Doları
- Japon Yeni
- Jersey poundu
- Kamboçya Rieli
- Kanada Doları
- Katar Riyali
- Kazakistan Tengesi
- Kenya Şilini
- Kırgızistan Somu
- Kolombiya Pesosu
- Komor Frangı
- Kosta Rika Kolonu
- Kuveyt Dinarı
- Laos Kipi
- Lesotho Lotisi
- Liberya Doları
- Lübnan Lirası
- Macar Forinti
- Madagaskar Ariarisi
- Makau Patakası
- Makedonya Dinarı
- Malavi Kvaçası
- Maldivler Rufiyaası
- Malezya Ringiti
- Man Adası poundu
- Mauritius Rupisi
- Meksika Pesosu
- Mısır Lirası
- Moğol Tugriki
- Moldova Leyi
- Moritanya Ouguiyası
- Mozambik Metikali
- Myanmar Kyatı
- Namibya Doları
- Nepal Rupisi
- Nijerya Nairası
- Nikaragua Kordobası
- Norveç Kronu
- Özbekistan Somu
- Pakistan Rupisi
- Panama Balboası
- Papua Yeni Gine Kinası
- Paraguay Guaranisi
- Peru Nuevo Solü
- Polonya Zlotisi
- Ruanda Frangı
- Rumen Leyi
- Rus Rublesi
- Saint Helena Poundu
- Samoa Talası
- Seyşeller Rupisi
- Sierra Leone Leonesi
- Şili Pesosu
- Singapur Doları
- Sırp Dinarı
- Solomon Adaları doları
- Sri Lanka Rupisi
- Surinam Doları
- Svaziland Lilangenisi
- Tacikistan Somonu
- Tanzanya Şilini
- Tayland Bahtı
- Tonga Pa'angası
- Trinidad ve Tobago Doları
- Tunus Dinarı
- Türk Lirası
- Türkmenistan Manatı
- Uganda Şilini
- Ukrayna Grivnası
- Umman Riyali
- Ürdün Dinarı
- Uruguay Pesosu
- Vanuatu Vatusu
- Vietnam Dongu
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Tayvan Doları
- Yeni Zelanda Doları
- ZMW
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirinKullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.