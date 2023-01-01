50 Malavi kvaçasından Yemen riyaline
Reel döviz kuru ile MWK → OMR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malavi kvaçasından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Malavi Kvaçası
|1 OMR
|2807.91000 MWK
|5 OMR
|14039.55000 MWK
|10 OMR
|28079.10000 MWK
|20 OMR
|56158.20000 MWK
|50 OMR
|140395.50000 MWK
|100 OMR
|280791.00000 MWK
|250 OMR
|701977.50000 MWK
|500 OMR
|1403955.00000 MWK
|1000 OMR
|2807910.00000 MWK
|2000 OMR
|5615820.00000 MWK
|5000 OMR
|14039550.00000 MWK
|10000 OMR
|28079100.00000 MWK