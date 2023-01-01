500 Malavi kvaçasından Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile MWK → MUR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Malavi kvaçasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Malavi Kvaçası
|1 MUR
|24.30990 MWK
|5 MUR
|121.54950 MWK
|10 MUR
|243.09900 MWK
|20 MUR
|486.19800 MWK
|50 MUR
|1215.49500 MWK
|100 MUR
|2430.99000 MWK
|250 MUR
|6077.47500 MWK
|500 MUR
|12154.95000 MWK
|1000 MUR
|24309.90000 MWK
|2000 MUR
|48619.80000 MWK
|5000 MUR
|121549.50000 MWK
|10000 MUR
|243099.00000 MWK