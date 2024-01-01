1 Maldivler rufiyaasından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile MVR → LBP çevirin

1 mvr
974,17 lbp

1.00000 MVR = 974.16700 LBP

02:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95280.92941.53411.348250.79481883.01571.34625
1 ZAR0.052762810.04903820.08094290.07113720.04193674.380130.0710317
1 EUR1.0759520.392311.650611.450650.85520589.32071.4485
1 AUD0.6518512.35440.60583710.8788570.51810254.11380.877553

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Maldivler rufiyaasından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

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MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Lübnan Lirası
1 MVR974.16700 LBP
5 MVR4870.83500 LBP
10 MVR9741.67000 LBP
20 MVR19483.34000 LBP
50 MVR48708.35000 LBP
100 MVR97416.70000 LBP
250 MVR243541.75000 LBP
500 MVR487083.50000 LBP
1000 MVR974167.00000 LBP
2000 MVR1948334.00000 LBP
5000 MVR4870835.00000 LBP
10000 MVR9741670.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Maldivler Rufiyaası
1 LBP0.00103 MVR
5 LBP0.00513 MVR
10 LBP0.01027 MVR
20 LBP0.02053 MVR
50 LBP0.05133 MVR
100 LBP0.10265 MVR
250 LBP0.25663 MVR
500 LBP0.51326 MVR
1000 LBP1.02652 MVR
2000 LBP2.05304 MVR
5000 LBP5.13260 MVR
10000 LBP10.26520 MVR