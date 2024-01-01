10 Mauritius rupisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile MUR → KZT çevirin

10 mur
95,98 kzt

1,000 MUR = 9,598 KZT

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Kazakistan Tengesi
1 MUR9,59758 KZT
5 MUR47,98790 KZT
10 MUR95,97580 KZT
20 MUR191,95160 KZT
50 MUR479,87900 KZT
100 MUR959,75800 KZT
250 MUR2.399,39500 KZT
500 MUR4.798,79000 KZT
1000 MUR9.597,58000 KZT
2000 MUR19.195,16000 KZT
5000 MUR47.987,90000 KZT
10000 MUR95.975,80000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Mauritius Rupisi
1 KZT0,10419 MUR
5 KZT0,52097 MUR
10 KZT1,04193 MUR
20 KZT2,08386 MUR
50 KZT5,20965 MUR
100 KZT10,41930 MUR
250 KZT26,04825 MUR
500 KZT52,09650 MUR
1000 KZT104,19300 MUR
2000 KZT208,38600 MUR
5000 KZT520,96500 MUR
10000 KZT1.041,93000 MUR